Дмитриев высказался после угроз Трампа о плохом будущем НАТО

После резкого заявления президента США Дональда Трампа о «плохом будущем» НАТО спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев решил уточнить степень опасности для альянса. Он обратился к теме в соцсети X, задав короткий, но интригующий вопрос.

«Насколько очень плохим является будущее НАТО?» – написал Дмитриев.

Таким образом, российский чиновник подчеркнул внимание к словам Трампа и пригласил аудиторию к обсуждению будущего трансатлантического альянса в условиях глобальной напряжённости.

Ранее Дональд Трамп заявил, что НАТО ждёт «очень плохое будущее», если союзники США не поддержат Вашингтон в борьбе с Ираном и не помогут разблокировать Ормузский пролив. По его словам, он сомневается, что европейские страны готовы вступиться за Америку.