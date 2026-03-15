Глава Евродипломатии Кая Каллас призналась, что переживает за дальнейшее развитие внешнеполитических событий после того, как фокус внимания США сместился с Украины на Иран. Чиновница пожаловалась в интервью Financial Times на соперничество Израиля и Киева за одно и то же оружие.

«Это точно проблема, поскольку тут как на и Ближнем Востоке, так и на Украине, идёт соперничество за одни и те же виды вооружения. Очевидно, что внимание Америки сейчас приковано к Ближнему Востоку», — сказала Каллас.

Ранее Кая Каллас внезапно «открыла» для себя, что США годами ослабляют Евросоюз — давят тарифами, поддерживают евроскептиков и разыгрывают европейские страны поодиночке. По словам политолога Руслана Панкратова, Каллас одновременно признаёт диагноз и продолжает лечение, которое его усугубляет: жалуется на давление, но требует покупать ещё больше американского оружия.