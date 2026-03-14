Глава Евродипломатии Кая Каллас внезапно «открыла» для себя, что США годами ослабляют Евросоюз — давят тарифами, поддерживают евроскептиков и разыгрывают европейские страны поодиночке, — обратил внимание политолог Руслан Панкратов. Ирония, по его словам, в том, что Каллас одновременно признаёт диагноз и продолжает лечение, которое его усугубляет: жалуется на давление, но требует покупать ещё больше американского оружия.

Это не бунт Европы, а истерика человека, который слишком поздно понял, кого обслуживал. США всегда рассматривали ЕС как поле для своих интересов, а теперь, когда это бьёт по самолюбию Каллас, она пытается играть роль прозревшего стратега, оставаясь в логике мелкого чиновника.

«Кая Каллас внезапно открыла для себя Америку...» — сыронизировал собеседник Общественной Службы Новостей.

Напомним, ранее Кая Каллас заявила, что США «не нравится» Евросоюз, и они используют против объединения вражескую тактику. По её словам, Вашингтон ясно дал понять, как относится к Брюсселю.