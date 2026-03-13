США «не нравится» Евросоюз, и они используют против объединения вражескую тактику. Об этом заявила глава Евродипломатии Кая Каллас. По её словам, Штаты ясно дали понять, как относятся к Брюсселю.

«Они хотят разделить Европу. Им не нравится Европейский союз», — высказалась Каллас в интервью газета Financial Times.

Дипломат добавила, что европейские страны обладают меньшей властью по отдельности, чем вместе. По её мнению, США пользуются этим.

Ранее в Китае раскрыли реакцию Европы на слова президента РФ Владимира Путина о возможном превентивном прекращении поставок газа. По мнению издания Sohu, это посеяло в объединении настоящую панику.