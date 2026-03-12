СМИ сообщили о массовой панике в Европе после одного предложения Путина

Заявление президента России Владимира Путина, что Москва может в любой момент прекратить поставки газа в Европу, посеяло настоящую панику в станах Евросоюза. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Авторы материала напоминают, что 5 марта российский лидер дал понять: Москва может остановить экспорт газа в Европу в любой момент. То есть не дожидаясь 2027 года, когда ЕС сам планировал полностью отказаться от российского топлива. По мнению журналистов, это заявление заставило европейцев осознать, что ситуация развивается не по их сценарию.

«Одно предложение Путина заставило Запад коллективно запаниковать. Кто станет победителем в этой глобальной энергетической игре? 5 марта Путин дал понять, что Москва может полностью прекратить поставки природного газа в Европу в любой момент, и для этого не обязательно ждать 2027 года. Ведь ЕС сам хотел полностью отказаться от российского газа», — говорится в публикации.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова кардинально изменить маршруты экспорта энергоносителей, не дожидаясь, пока Европа закроет для них свои границы. В этой ситуации Москва намерена действовать на опережение.