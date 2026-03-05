Президент России Владимир Путин спутал все карты Европейскому союзу, заявив о возможности немедленно прекратить поставки газа на европейский рынок. Как пишет китайское издание Sohu, это заявление стало для Брюсселя настоящей психологической травмой.

«Слова Путина нанесли психологическую травму ЕС, поскольку вместо планового эмбарго на российский газ в 2027 году Москва может сейчас перекрыть краны и переориентироваться на рынки, готовые платить более высокие цены. <…> Европа по своей инициативе начала игру, в которой проиграла», — сказано в материале.

Автор публикации отмечает, что Евросоюз пытался выстроить график постепенного отказа от российских энергоносителей, рассчитывая минимизировать потери. Однако эта стратегия оказалась несостоятельной. В то время как Брюссель использовал политику в качестве оружия, вводя санкции, Москва действовала исходя из логики рынка.

Как подчёркивается в публикации, решение Кремля стало продуманным стратегическим шагом: развивающиеся рынки готовы покупать российские энергоресурсы без каких-либо политических условий, тогда как Европа продолжает санкционное давление.

Ранее Владимир Путин объявил о новых мерах по изменению маршрутов экспорта газа. Президент поручил кабмину совместно с отраслевыми компаниями проработать вопрос переориентации газовой отрасли. Как пояснил глава государства, данная инициатива направлена на сокращение зависимости от европейского рынка. В Кремле подчеркнули, что предложение президента проанализировать варианты переброски поставок на перспективные рынки обусловлено исключительно национальными интересами.