«Куда направляются»: Дмитриев выложил фото фон дер Ляйен и Каллас в машине

Дмитриев выложил фото фон дер Ляйен и Каллас с колким вопросом после роста цен на нефть
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев иронично высказался о росте мировых цен на нефть, опубликовав в соцсети X фото Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас в автомобиле. На снимке председатель Еврокомиссии и глава дипломатии ЕС сидят рядом и улыбаются.
Дмитриев иронично прокомментировал фото фон дер Ляйен и Каллас. Фото © X / kadmitriev
«Поскольку нефть стоит выше $110, куда направляются улыбающиеся стратеги Урсула и Кая?» — задался вопросом Дмитриев.
Ранее Life.ru сообщал, что цена нефти Brent на лондонской бирже ICE впервые с июня 2022 года превысила 119 долларов за баррель. Цена майских фьючерсов достигла $119,36, рост — почти 29%. Трамп прогнозирует, что это ненадолго и после устранения угрозы от Ирана стоимость пойдёт вниз.
