«Куда направляются»: Дмитриев выложил фото фон дер Ляйен и Каллас в машине

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев иронично высказался о росте мировых цен на нефть, опубликовав в соцсети X фото Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас в автомобиле. На снимке председатель Еврокомиссии и глава дипломатии ЕС сидят рядом и улыбаются.