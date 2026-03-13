Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 11:23

Дмитриев назвал двумя словами главу евродипломатии Каллас

Кирилл Дмитриев и Кая Каллас. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин, AP

Кирилл Дмитриев и Кая Каллас. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин, AP

Глава евродипломатии Кая Каллас — разочарованный вассал. Такое мнение в соцсети Х выразил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Кая – разочарованный вассал», — написал Дмитриев.

«Куда направляются»: Дмитриев выложил фото фон дер Ляйен и Каллас в машине
«Куда направляются»: Дмитриев выложил фото фон дер Ляйен и Каллас в машине

Ранее глава Европейской службы внешних связей Кая Каллас заявляла, что США используют против ЕС стратегию давления и пытаются ослабить объединение. По её словам, американские власти ясно дали понять своё отношение к Брюсселю и стремятся разделить Европу. Каллас подчеркнула, что отдельные европейские страны обладают меньшей властью, чем союз вместе, и именно этим, по её мнению, пользуются Соединённые Штаты.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Кирилл Дмитриев
  • Кая Каллас
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar