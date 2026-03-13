Дмитриев назвал двумя словами главу евродипломатии Каллас
Кирилл Дмитриев и Кая Каллас. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин, AP
Глава евродипломатии Кая Каллас — разочарованный вассал. Такое мнение в соцсети Х выразил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Кая – разочарованный вассал», — написал Дмитриев.
Ранее глава Европейской службы внешних связей Кая Каллас заявляла, что США используют против ЕС стратегию давления и пытаются ослабить объединение. По её словам, американские власти ясно дали понять своё отношение к Брюсселю и стремятся разделить Европу. Каллас подчеркнула, что отдельные европейские страны обладают меньшей властью, чем союз вместе, и именно этим, по её мнению, пользуются Соединённые Штаты.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.