Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 11:56

«Пытается научиться быть умной»: Дмитриев разнёс Каллас после слов о Трампе

Дмитриев: Каллас всё ещё пытается научиться быть умной

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал заявление главы евродипломатии Кайи Каллас о противостоянии Евросоюза лидеру США Дональду Трампу. Свою реакцию он опубликовал в соцсети X.

«Кая всё ещё пытается научиться быть умной», — написал Дмитриев, отреагировав на интервью Каллас британской газете Financial Times.

В этом интервью глава евродипломатии призвала Евросоюз держаться вместе против «враждебной тактики» Трампа. Каллас утверждает, что США хотят разделить Европу и что Вашингтону не нравится ЕС как единое целое.

«Не хватает мозгов»: В Финляндии жёстко прошлись по Каллас и Европе из-за украденных денег РФ
«Не хватает мозгов»: В Финляндии жёстко прошлись по Каллас и Европе из-за украденных денег РФ

Напомним, в декабре 2025 года Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности, в которой потребовал от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также подчёркивалось, что США расходятся во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими «нереалистичные ожидания» по поводу конфликта на Украине.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Кирилл Дмитриев
  • Кая Каллас
  • Дональд Трамп
  • ЕС
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar