«Пытается научиться быть умной»: Дмитриев разнёс Каллас после слов о Трампе

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал заявление главы евродипломатии Кайи Каллас о противостоянии Евросоюза лидеру США Дональду Трампу. Свою реакцию он опубликовал в соцсети X.

«Кая всё ещё пытается научиться быть умной», — написал Дмитриев, отреагировав на интервью Каллас британской газете Financial Times.

В этом интервью глава евродипломатии призвала Евросоюз держаться вместе против «враждебной тактики» Трампа. Каллас утверждает, что США хотят разделить Европу и что Вашингтону не нравится ЕС как единое целое.

Напомним, в декабре 2025 года Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности, в которой потребовал от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также подчёркивалось, что США расходятся во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими «нереалистичные ожидания» по поводу конфликта на Украине.