«Не хватает мозгов»: В Финляндии жёстко прошлись по Каллас и Европе из-за украденных денег РФ
Финский политик Мема шокирован идеей Каллас вернуться к вопросу замороженных активов РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Главе дипломатии ЕС Кае Каллас не хватает чувства реальности, а Европе в целом — мозгов. Об этом в соцсети X заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, комментируя её заявление о возможном использовании замороженных российских активов для финансирования Украины.
Поводом для критики стало предупреждение Каллас о том, что если Евросоюзу не удастся выделить Киеву 90 миллиардов евро, то Брюссель вернётся к варианту с конфискацией российских средств. Мема назвал такой подход оторванным от реальности.
«Брюссельским бюрократам не хватает чувства реальности», — говорится в публикации.
Политик добавил, что единственный способ для Европы получить место за столом переговоров — это немедленно вернуть российские активы и кардинально изменить отношение к Москве. В противном случае, по его мнению, ЕС рискует остаться на обочине.
«Европе в основном не хватает мозгов», — резюмировал Мема.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стратегия Брюсселя по поражению России на поле боя ошибочна и приведёт к огромным человеческим жертвам. По его словам, у Каллас нет ни единого шанса провернуть то, что в своё время не смогли Гитлер с Наполеоном.
