Медведев жёстко ответил Каллас на угрозу запрета выдачи Шенгена для бойцов СВО

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о планах закрыть Шенгенскую зону для сотен тысяч российских военнослужащих. Своим мнением он поделился в мессенджере Мах, приурочив ответ ко Дню защитника Отечества.

«Белокурая крыса Кая сказала, что она работает над тем, чтобы сотни тысяч бывших российских военнослужащих никогда не въехали в Шенгенскую зону. Какая потеря для наших бойцов! Что ж, они могут въезжать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году. С Днём защитника Отечества!», — написал Медведев.

Напомним, Европейский союз планирует ввести запрет на въезд в Европу для всех лиц, принимавших участие в специальной военной операции на Украине. Данное заявление было сделано главой дипломатической службы ЕС Каей Каллас в ходе пресс-конференции по завершении совещания министров иностранных дел стран ЕС. Каллас уточнила, что Еврокомиссия активно разрабатывает меры, направленные на предотвращение доступа в Шенгенскую зону для «сотен тысяч бывших российских военнослужащих».