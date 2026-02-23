Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
23 февраля, 11:07

«Свои же и повесят на майдане»: Медведев назвал два исхода для киевского режима после СВО

Медведев предрёк украинским властям судьбу Гитлера и Муссолини

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

После окончания конфликта украинская власть сбежит из страны, либо её будет ждать судьба Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, общаясь с военнослужащими одного из подразделений войск беспилотных систем. По его мнению, продолжение боевых действий воспринимается некоторыми киевскими чиновниками как гарантия сохранения собственной жизни.

Медведев добавил, что при достижении мира представителям режима в лучшем случае удастся сбежать, например, в Польшу, Великобританию или другую страну Европы. А при худшем развитии событий — «свои же и повесят, прямо на майдане где-нибудь».

«Судьба Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера является абсолютно показательным примером, как и тех, кто был впоследствии предан суду, осуждён, а во многих случаях — казнён Советским Союзом... Для части руководителей этого государства <...> продолжение военных действий — это продолжение собственной жизни», — добавил Медведев. По его словам, Киеву постепенно приходит понимание, в какой ситуации он оказался.

Напомним, в преддверии Дня защитника Отечества Дмитрий Медведев посетил одно из подразделений войск беспилотных систем. Зампред Совбеза лично проверил, как идёт комплектование войск дронами и боевая подготовка операторов, а также пообщался с военнослужащими.

Матвей Константинов
