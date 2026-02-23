Медведев посетил подразделение сил беспилотной авиации

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев совершил рабочую поездку в подразделение сил беспилотной авиации накануне Дня защитника Отечества. Он лично проверил, как идёт комплектование войск дронами и боевая подготовка операторов БПЛА, которые сегодня выполняют сложнейшие задачи в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом зампред Совбеза рассказал в своём канале в мессенджере MAX.

Дмитрий Медведев совершил поездку в подразделение сил беспилотной авиации. Видео © MAX / Дмитрий Медведев

Политик пообщался с военнослужащими, вручил государственные награды бойцам, отличившимся в боях. По словам Медведева, они самоотверженно защищают Родину и приближают Победу. В ходе визита он также ответил на вопросы личного состава.