The Sunday Times: Киевскому режиму не хватает оружия и войск для продолжения боевых действий
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart
Украина испытывает критическую нехватку личного состава и вооружения для продолжения конфликта. Об этом сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источники.
«Россия в полной мере использует свои преимущества на техническом, оперативном и стратегическом уровнях. Русские обладают полным превосходством в авиации и тактических баллистических ракетах… Российские военные действуют в таких масштабах, что могут оказывать и оказывают давление по всему фронту во всех его точках», — пишет издание.
В материале отмечается, что Украина значительно уступает российским войскам по численности и технике и нуждается в гораздо большем количестве пехоты и вооружений для продолжения боевых действий.
Дела у Украины начинают идти скверно — против них открылся «второй фронт»: Венгрия и Словакия, выдвинули ей ультиматум относительно транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Если Владимир Зеленский не восстановит прокачку нефти к понедельнику, Братислава перекроет подачу электричества на Украину. Вслед за ним премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт также рассматривает возможность остановки поставок электроэнергии.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.