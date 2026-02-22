The Sunday Times: Киевскому режиму не хватает оружия и войск для продолжения боевых действий

Украина испытывает критическую нехватку личного состава и вооружения для продолжения конфликта. Об этом сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

«Россия в полной мере использует свои преимущества на техническом, оперативном и стратегическом уровнях. Русские обладают полным превосходством в авиации и тактических баллистических ракетах… Российские военные действуют в таких масштабах, что могут оказывать и оказывают давление по всему фронту во всех его точках», — пишет издание.

В материале отмечается, что Украина значительно уступает российским войскам по численности и технике и нуждается в гораздо большем количестве пехоты и вооружений для продолжения боевых действий.