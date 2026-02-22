Министр обороны Великобритании Джон Хили выразил намерение стать первым главой ведомства, при котором британские миротворческие силы будут размещены на территории Украины. Об этом он заявил в комментарии газете The Telegraph.

«Я хочу стать тем министром обороны, который разместит британские войска на Украине, потому что это будет означать, что этот конфликт наконец закончился», — сказал Хили.

По словам министра, в рамках миротворческой инициативы уже создан действующий штаб из 70 человек.

Истерия британских политиков по поводу Украины не стихает. Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западные страны незамедлительно отправить свои войска на территорию Украины. Он отметил, что в настоящее время отсутствуют препятствия для реализации такого шага.