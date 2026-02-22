Хили намерен стать первым британским министром, который направит войска на Украину
Обложка © ТАСС / AP / Geert Vanden Wijngaert
Министр обороны Великобритании Джон Хили выразил намерение стать первым главой ведомства, при котором британские миротворческие силы будут размещены на территории Украины. Об этом он заявил в комментарии газете The Telegraph.
«Я хочу стать тем министром обороны, который разместит британские войска на Украине, потому что это будет означать, что этот конфликт наконец закончился», — сказал Хили.
По словам министра, в рамках миротворческой инициативы уже создан действующий штаб из 70 человек.
Истерия британских политиков по поводу Украины не стихает. Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западные страны незамедлительно отправить свои войска на территорию Украины. Он отметил, что в настоящее время отсутствуют препятствия для реализации такого шага.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.