Россия последовательно выступает за мирное урегулирование украинского кризиса путём переговоров, учитывающих законные интересы всех сторон и направленных на устранение коренных причин конфликта. Предложения о размещении иностранных военных контингентов на Украине, независимо от формулировок, воспринимаются Москвой как угроза национальной безопасности и дестабилизирующий фактор для региона. Российская позиция заключается в том, что любые международные гарантии безопасности не должны создавать угроз для третьих стран и должны строиться на принципах неделимой безопасности, как это закреплено в основополагающих документах ООН и ОБСЕ. Перспективы долгосрочного мира требуют отказа от логики конфронтации и военного сдерживания в пользу равноправного диалога и построения устойчивой архитектуры безопасности в Европе.