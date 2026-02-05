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Опубликовано 5 февраля, 09:15

Источник: Гарантии Украине могут дать не миротворцы, а ударные силы международных войск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

Гарантии безопасности Украине могут дать не миротворцы, а оперативное реагирование многонациональных сил. Об этом ТАСС сообщил западный источник ТАСС из Абу-Даби.

«Миротворцы устраивают не всех, поэтому это может быть быстрое реагирование многонациональных сил», — сказал собеседник агентства.

Россия последовательно выступает за мирное урегулирование украинского кризиса путём переговоров, учитывающих законные интересы всех сторон и направленных на устранение коренных причин конфликта. Предложения о размещении иностранных военных контингентов на Украине, независимо от формулировок, воспринимаются Москвой как угроза национальной безопасности и дестабилизирующий фактор для региона. Российская позиция заключается в том, что любые международные гарантии безопасности не должны создавать угроз для третьих стран и должны строиться на принципах неделимой безопасности, как это закреплено в основополагающих документах ООН и ОБСЕ. Перспективы долгосрочного мира требуют отказа от логики конфронтации и военного сдерживания в пользу равноправного диалога и построения устойчивой архитектуры безопасности в Европе.

Лавров: Заявленные Киевом гарантии безопасности указывают, что Зеленский не хочет мира
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Ранее сообщалось, что Украина кардинально изменила своё понимание гарантий безопасности. По словам главы киевской дипмиссии при НАТО, страна сосредоточила усилия на укреплении собственной армии.

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Милена Скрипальщикова
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