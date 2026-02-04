Лавров: Заявленные Киевом гарантии безопасности указывают, что Зеленский не хочет мира
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Если украинская сторона прибыла на переговоры в Абу-Даби, чтобы обсудить заявленные гарантии безопасности, то это доказывает отсутствие у Владимира Зеленского реального желания достичь мира. Такое заявление в интервью телеканалу RT сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что ему неизвестны конкретные предложения, которые будут вынесены на обсуждение в Абу-Даби. Он добавил, что обсуждал со своими коллегами те самые гарантии, о которых ранее рассказывал на выступлении в Верховной раде Украины генсек НАТО Марк Рютте. Лавров подчеркнул, что если именно эти условия украинская сторона привезла в Абу-Даби, то это говорит об отсутствии у её руководства мирных намерений.
«Если это то, с чем украинцы приехали в Абу-Даби, то это ещё одно подтверждение того, что Зеленский не хочет мира», — сказал он.
Напомним, что генеральный секретарь НАТО на днях выступил во время заседания в Верховной раде Украины. Он высказался о предоставлении Украине комплексной военной поддержки после заключения мирных договорённостей. По его словам, страны Североатлантического альянса, выразившие согласие, смогут разместить свои вооружённые силы на Украине непосредственно после подписания мирного соглашения.
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