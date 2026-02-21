Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 20:12

Экс-премьер Британии Джонсон призвал направить военных на Украину «прямо сейчас»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Tubi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Tubi

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западные страны незамедлительно отправить свои войска на территорию Украины. Он отметил, что в настоящее время отсутствуют препятствия для реализации такого шага. Об этом Джонсон заявил в интервью для BBC.

Как полагает Джонсон, у западных государств уже имеется план по вводу войск на Украину после завершения конфликта, однако, по его мнению, это возможно и «сейчас, чтобы подтвердить намерения».

«Я не вижу никаких логических причин, по которым мы не должны отправить туда мирные сухопутные войска, чтобы продемонстрировать свою поддержку», — сказал он.

Бывший премьер Великобритании считает, что союзники готовы предпринять такие действия в контексте прекращения огня. По словам политика, речь идёт о политическом решении, касающемся статуса Украины как «свободной страны». Джонсон уточнил, что имеет в виду отправку войск только в регионы, не затронутые боевыми действиями.

Каллас разослала ЕС список требований к России — и вызвала насмешки
Каллас разослала ЕС список требований к России — и вызвала насмешки

Ранее британская газета The Guardian опубликовала материал, в котором предлагалось странам, входящим в «коалицию желающих», вмешаться в конфликт на Украине. Автор статьи выступал за размещение западных войск в Киеве и других городах с целью обеспечения безопасности. В публикации также предлагалось установить над Украиной бесполётную зону, а также передать Европе ключевую роль в мирных переговорах.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Великобритания
  • Украина
  • Борис Джонсон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar