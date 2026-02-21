Олимпиада в Милане
21 февраля, 14:04

The Guardian: «Коалиция желающих» должна ввести войска в Киев и города Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dziurek

Западные страны, присоединившиеся к «коалиции желающих», должны вмешаться в конфликт на Украине, пишет британская газета The Guardian. Автор предлагает развернуть войска в Киеве и других городах для «обеспечения безопасности и защиты».

«Право вето России давать нельзя», — говорится в материале. Также автор предлагает ввести над Украиной бесполётную зону и дать Европе главную роль в мирных переговорах.

«Это абсурдно»: В Германии рассказали, как РФ ответит на требования Каллас по Украине

Ранее Владимир Зеленский раскрыл одно из требований США и России на переговорах. По словам главаря киевского режима, от Украины хотят вывода ВСУ из Донбасса. В таком случае ему обещают завершить конфликт уже «завтра».

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Матвей Константинов
