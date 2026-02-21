Западные страны, присоединившиеся к «коалиции желающих», должны вмешаться в конфликт на Украине, пишет британская газета The Guardian. Автор предлагает развернуть войска в Киеве и других городах для «обеспечения безопасности и защиты».

«Право вето России давать нельзя», — говорится в материале. Также автор предлагает ввести над Украиной бесполётную зону и дать Европе главную роль в мирных переговорах.

Ранее Владимир Зеленский раскрыл одно из требований США и России на переговорах. По словам главаря киевского режима, от Украины хотят вывода ВСУ из Донбасса. В таком случае ему обещают завершить конфликт уже «завтра».