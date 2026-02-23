Каллас пообещала закрыть въезд в ЕС всем участникам СВО

Европейский союз планирует ввести запрет на въезд в Европу для всех лиц, принимавших участие в специальной военной операции на Украине. Данное заявление было сделано главой дипломатической службы ЕС Каей Каллас в ходе пресс-конференции по завершении совещания министров иностранных дел стран ЕС.

Каллас уточнила, что Еврокомиссия активно разрабатывает меры, направленные на предотвращение доступа в Шенгенскую зону для «сотен тысяч бывших российских военнослужащих».