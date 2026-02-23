Владимир Путин
Каллас объявила о сокращении российского диппредставительства при ЕС

Обложка © ТАСС / STT-Lehtikuva/Sipa USA

Глава дипломатической службы Евросоюза Кайя Каллас объявила о решении сократить максимальную численность российской миссии при ЕС до 40 человек. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза.

«Я приняла решение сократить максимальную численность российской миссии при Евросоюзе до 40 человек», — сказала Каллас.

Одновременно она сообщила, что министры иностранных дел не смогли согласовать 20-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля. По словам Каллас, Словакия и Венгрия являются препятствием для принятия нового пакета санкций. Она отметила, что ведутся переговоры с властями обеих стран на всех уровнях.

