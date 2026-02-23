Каллас сама не знает, насколько сильно хочет сократить Армию России

Глава европейской дипломатии Кайя Каллас обратилась к министрам иностранных дел стран-членов ЕС с призывом настаивать на сокращении российских вооруженных сил. При этом она не уточнила, какие именно количественные показатели должны быть достигнуты.

«Если мы говорим об ограничениях для украинской армии, то аналогичные ограничения должны применяться и к российской», — заявила Каллас, прибыв на встречу глав внешнеполитических ведомств ЕС.

Когда украинские журналисты спросили главу дипломатической службы ЕС о желаемом размере Армии России, она не смогла дать ответ, сославшись на то, что это «не её компетенция». Каллас подчеркнула, что она — единственный европейский чиновник, кто активно обсуждает ограничение численности российской армии в рамках потенциальных соглашений. По её мнению, важнее не то, кто будет вести переговоры с Россией, а то, какие требования выдвинет ЕС. Она настаивает, что Евросоюз должен «требовать максимум, чтобы добиться хоть чего-то».

Ранее Каллас заявила, что ЕС не сможет принять 20-й пакет санкций против России в Брюсселе. Как отмечает Bloomberg, камнем преткновения стало именно предложение ужесточить ограничения против нефтяного экспорта РФ, включая внесение в чёрные списки иностранные порты и банки. Ряд стран ЕС выступили против этих мер.