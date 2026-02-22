Олимпиада в Милане
22 февраля, 16:35

В США согласились с дерзкой оценкой Медведева в адрес Каллас

Дмитрий Медведев и Кая Каллас. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Высказывания зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева в адрес главы европейской дипломатии Каи Каллас свидетельствуют о растущей уверенности Москвы в собственной правоте. Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive выразил подполковник вооружённых сил США в отставке Дэниел Дэвис.

«Очевидно, он издевается над ней. Однако это показывает, что российские политики достаточно уверены, чтобы говорить о том, что их больше не волнуют заявления глав европейских государств, не говоря уже о словах их дипломатов», — сказал он.

Аналитик также подчеркнул, что заявления главы европейской дипломатии лишь подтверждают её непонимание реального положения дел.

Днём ранее Медведев, комментируя перечень претензий Каллас к Москве, обратил внимание, что её игнорируют как европейские коллеги, так и госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, они не готовы опускаться до её уровня в дискуссии.

Напомним, глава евродипломатии Кая Каллас направила странам ЕС документ с набором требований к России, среди которых значится сокращение армии и вывод войск. Авторы документа настаивают на том, что любое урегулирование невозможно без участия Евросоюза. В российском внешнеполитическом ведомстве к подобным инициативам относятся скептически, отмечая, что позиция Брюсселя не способствует его вовлечению в диалог. Там также усомнились в целесообразности присутствия европейских представителей за столом переговоров.

Вероника Бакумченко
