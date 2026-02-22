Британский журналист Алекс Христофору заявил, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прав в оценке позиции Вашингтона относительно главы европейской дипломатии Каи Каллас. Своим мнением корреспондент поделился на своём YouTube-канале.

Он подчеркнул, что глава евродипломатии не смогла наладить контакты с американскими официальными лицами, включая госсекретаря Марко Рубио. Христофору охарактеризовал ответ Медведева как «великолепный». До этого российский политик заявил, что требования Каллас к России не рассматриваются ни европейскими коллегами, ни руководством США.

Журналист также высказался о самой Каллас, назвав её частью «мира клоунов» и указав, что она превзошла этот образ, не предпринимая действий и не делая заявлений.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что стратегия Брюсселя по поражению России на поле боя ошибочна и приведёт к огромным человеческим жертвам, ведь раньше подобные попытки Наполеона и Гитлера провалились. Орбан также подверг сомнению расчёты на скорый крах российской экономики, на которые делают ставку в Евросоюзе, включая канцлера Германии Фридриха Мерца.