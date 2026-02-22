Ирландский журналист Чей Боуз обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас и её супруга Арво Халлика в двуличии по отношению к России. Своё мнение он высказал в соцсети Х. По его словам, Арво Халлик продолжает вести бизнес с РФ на протяжении многих лет, несмотря на публичную позицию Каллас по Украине.

«Главный дипломат Европы» Кая Каллас не только невероятно неумна, но и невероятно нечестна. Осуждая спецоперацию на Украине, компания её мужа с удовольствием зарабатывала сотни тысяч евро, торгуя в России», — написал Боуз.

Ранее в Венгрии высмеяли стремление Каллас переплюнуть Наполеона и Гитлера. Там уверены, что выбранный европейскими структурами политический курс порочен в своей основе и неминуемо повлечёт за собой многочисленные человеческие жертвы.