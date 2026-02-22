Олимпиада в Милане
22 февраля, 14:21

«Невероятно глупа»: На Западе одёрнули Каллас из-за её слов о России

Журналист Боуз обвинил Каллас во лжи из-за её слов в адрес России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Ирландский журналист Чей Боуз обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас и её супруга Арво Халлика в двуличии по отношению к России. Своё мнение он высказал в соцсети Х. По его словам, Арво Халлик продолжает вести бизнес с РФ на протяжении многих лет, несмотря на публичную позицию Каллас по Украине.

«Главный дипломат Европы» Кая Каллас не только невероятно неумна, но и невероятно нечестна. Осуждая спецоперацию на Украине, компания её мужа с удовольствием зарабатывала сотни тысяч евро, торгуя в России», — написал Боуз.

Журналист Христофору: Медведев был прав, США не хотят говорить с Каллас
Ранее в Венгрии высмеяли стремление Каллас переплюнуть Наполеона и Гитлера. Там уверены, что выбранный европейскими структурами политический курс порочен в своей основе и неминуемо повлечёт за собой многочисленные человеческие жертвы.

Полина Никифорова
