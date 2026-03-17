В Белом доме утверждают, что танкеры вновь проходят через Ормузский пролив

Нефтяные танкеры вновь начали следовать через Ормузский пролив, утверждает глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет. По его словам, это якобы говорит об истощении у Ирана ресурсов для остановки грузового сообщения в акватории.

«В течение нескольких недель после завершения конфликта, когда суда достигнут нефтеперерабатывающих заводов, последуют ценовые балансировки», — сказал чиновник.

Хассет утверждает, что Вашингтон имеет «план на случай любых сбоев» в поставках — от удобрений до топлива. По его словам, Штаты точно держат происходящее в Иране под контролем, и скоро бои завершатся.

Ранее Дональд Трамп назвал «нечестным» блокировку Ормузского пролива иранскими силами. По словам президента США, Тегеран «не имеет права» на это.