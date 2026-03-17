Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 14:46

В Белом доме утверждают, что танкеры вновь проходят через Ормузский пролив

Нефтяной танкер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JBula_62

Нефтяные танкеры вновь начали следовать через Ормузский пролив, утверждает глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет. По его словам, это якобы говорит об истощении у Ирана ресурсов для остановки грузового сообщения в акватории.

«В течение нескольких недель после завершения конфликта, когда суда достигнут нефтеперерабатывающих заводов, последуют ценовые балансировки», — сказал чиновник.

Хассет утверждает, что Вашингтон имеет «план на случай любых сбоев» в поставках — от удобрений до топлива. По его словам, Штаты точно держат происходящее в Иране под контролем, и скоро бои завершатся.

Крупный чиновник в США подал в отставку, публично осудив войну против Ирана
Крупный чиновник в США подал в отставку, публично осудив войну против Ирана

Ранее Дональд Трамп назвал «нечестным» блокировку Ормузского пролива иранскими силами. По словам президента США, Тегеран «не имеет права» на это.

Все новости о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar