ЦАХАЛ ликвидировала нового командира «дивизии Имама Хусейна» КСИР

Армия обороны Израиля ликвидировала очередного командира «дивизии Имама Хусейна» в составе сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Хасана Али Марвана. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Хасан Али Марван занял этот пост после гибели предыдущего командира Али Маслама Табаджа, ликвидированного вместе с заместителем и несколькими высокопоставленными оперативниками примерно неделю назад. Марван курировал операции подразделения, координировал действия с руководством «Хезболлы» и «Аль-Кудс» и отвечал за запуск ракет, реактивных снарядов и беспилотных летательных аппаратов по территории Израиля и позициям ЦАХАЛ на юге Ливана.

«Дивизия Имама Хусейна» — это военная сила, используемая иранскими силами «Кудс» для продвижения интересов иранского террористического режима и совершения нападений на ЦАХАЛ и израильских гражданских лиц», — подчеркнули в Армии обороны Израиля.

