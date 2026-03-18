ВОЗ приготовилась к «ядерному инциденту» на Ближнем Востоке

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения отслеживают эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и прорабатывают сценарии реагирования на возможное применение ядерного оружия или нападение на ядерные объекты. Об этом в интервью Politico сказала директор регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Ханан Балхи.

«Наихудший сценарий — это ядерный инцидент, и именно это беспокоит нас больше всего. Как бы мы ни готовились, ничего не может предотвратить [последствия] ущерба, который будет нанесён региону и всему миру. Если это всё-таки произойдёт, последствия будут ощущаться десятилетиями», — сказала она.

По словам Балхи, персонал ВОЗ готов к ядерному инциденту «в более широком смысле», включая как атаку на ядерные объекты, так и применение атомной бомбы. Кроме того, представитель организации указала на серьёзные риски для здоровья в связи с ударами США по иранским нефтяным объектам. Балхи предупредила, что это может привести к росту респираторных заболеваний и другим тяжёлым последствиям.

Ранее в США призвали Дональда Трампа рассмотреть возможность применения ядерного оружия для создания нового морского канала. Такое заявление сделали, комментируя напряжённость вокруг стратегически важного морского пути, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.