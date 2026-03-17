В США предложили Трампу ядерным оружием прорубить канал на месте Ормузского пролива

В США прозвучало громкое предложение по поводу ситуации вокруг Ормузского пролива. Бывший спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич призвал президента страны Дональда Трампа рассмотреть возможность применения ядерного оружия для создания нового морского канала.

Такое заявление политик сделал в социальных сетях, комментируя напряжённость вокруг стратегически важного морского пути, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

По словам Гингрича, «дюжина термоядерных взрывов» могла бы буквально «прорезать» новый водный путь. Он утверждает, что таким образом можно создать канал шире Панамского и глубже Суэцкого, который проходил бы через дружественные территории и был бы защищён от возможных атак со стороны Ирана.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп столкнулся с серьёзными трудностями при попытке создать международную коалицию для действий в Ормузском проливе. Сразу семь стран отказались поддержать инициативу США, заявив, что операция началась без согласования с союзниками. В ответ Трамп резко раскритиковал партнёров и признал, что на некоторых из них Вашингтон больше не может полностью рассчитывать.