Дмитриев заявил, что Рютте опасается недовольства Трампа
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опасается негативной реакции американского лидера Дональда Трампа на фоне войны на Ближнем Востоке и отсутствия помощи от альянса. Об этом пишет глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.
«НАТО не смогло помочь США. Рютте боится, что папочка Трамп будет недоволен. Только слова, никаких действий. Парни в масках и с оружием на заднем плане молча поддерживают испуганного Рютте, который записывает послание папочке», — написал Дмитриев.
А ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что он мог бы повлиять на решение США относительно Ирана, отговорив их от агрессивных действий. В то же время он пожаловался на то, что его не привлекли к консультациям. По его словам, Берлин не планирует вмешиваться в ближневосточный конфликт, настаивая на дипломатии.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.