18 марта, 16:56

Мерц заявил, что отговорил бы Трампа от нападения на Иран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /photocosmos1

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что он мог бы повлиять на решение США относительно Ирана, отговорив их от агрессивных действий. При этом он посетовал на то, что его не привлекли к консультациям.

«Вашингтон не посоветовался с нами и не счёл европейскую помощь необходимой. Мы бы отговорили действовать так, как это происходит в настоящее время», — сказал Мерц, выступая в бундестаге.

По словам канцлера, в диалоге с США Германия подчеркнула свою обеспокоенность по поводу иранского конфликта, отметив отсутствие четкого плана успешного разрешения ситуации. Он подтвердил, что Берлин не планирует военного вмешательства в ближневосточные события, включая обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе, ссылаясь на отсутствие соответствующих мандатов от ООН, ЕС или НАТО. При этом Германия продолжит добиваться мирного урегулирования конфликта дипломатическими путями.

Урок для всей Европы: Политолог ответил, зачем Трамп запугивает Макрона отставкой
На днях президент США Дональд Трамп предложил создать коалицию для защиты судоходства в Ормузском проливе и призвал присоединиться страны, зависящие от нефти из региона. Однако Китай, Южная Корея, Франция, Британия и Япония ответили отказом. Не поддержал идею и глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, заявив, что НАТО в этой операции участвовать не должно. Вчера президент Франции Эмманюэль Макрон тоже заявил, что Париж не направит военные суда в Ормузский пролив до завершения конфликта. К слову, сам Трамп заявил, что Тегеран «играет нечестно» и «не имеет права» блокировать акваторию.

Наталья Демьянова
