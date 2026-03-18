Мерц заявил, что отговорил бы Трампа от нападения на Иран

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что он мог бы повлиять на решение США относительно Ирана, отговорив их от агрессивных действий. При этом он посетовал на то, что его не привлекли к консультациям.

«Вашингтон не посоветовался с нами и не счёл европейскую помощь необходимой. Мы бы отговорили действовать так, как это происходит в настоящее время», — сказал Мерц, выступая в бундестаге.

По словам канцлера, в диалоге с США Германия подчеркнула свою обеспокоенность по поводу иранского конфликта, отметив отсутствие четкого плана успешного разрешения ситуации. Он подтвердил, что Берлин не планирует военного вмешательства в ближневосточные события, включая обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе, ссылаясь на отсутствие соответствующих мандатов от ООН, ЕС или НАТО. При этом Германия продолжит добиваться мирного урегулирования конфликта дипломатическими путями.