Урок для всей Европы: Политолог ответил, зачем Трамп запугивает Макрона отставкой

Американский лидер Дональд Трамп всё чаще позволяет себе резкие высказывания в адрес президента Франции. По мнению эксперта-международника Владимира Оленченко, такая враждебность вызвана не только личной неприязнью, но и серьёзными разногласиями по ключевым вопросам геополитики.

В беседе с Life.ru он пояснил, что главным раздражителем для Вашингтона стали попытки Парижа создать «европейский ядерный зонтик». Белый дом воспринимает инициативу Эмманюэля Макрона как стремление ЕС отказаться от американской защиты, что вызывает у Дональда Трампа явное недовольство.

Также Трампу не нравится позиция Макрона, позиция Франции в конфликте на Ближнем Востоке. Все эти моменты, видимо, суммируются, накапливаются, и у Трампа не выдерживают нервы, и он, в общем, говорит то, о чём, наверное, думает на самом деле. Владимир Оленченко Политолог-международник

Аналитик отмечает, что сейчас для подобных атак удачный момент: первый тур муниципальных выборов во Франции продемонстрировал падение популярности сторонников нынешнего президента. Это создаёт у Трампа ощущение, что защищать коллегу никто не станет.

«За Макрона бороться особенно никто не будет. Плюс внешняя политика Макрона — вызывающая и одновременно прямолинейная, и одновременно неуклюжая. Не знаю, как ему удаётся, но он всё время вступает в какие-то заочные или очные конфликты с Трампом», — сказал Оленченко.

Вероятно, цель республиканца — не просто досадить оппоненту. По мнению специалиста, публичное давление на Париж должно стать уроком для всей Европы, демонстрируя другим руководителям Старого Света, какая участь ждёт тех, кто решится открыто противостоять американской воле.

Напомним, что слова Трампа об отставке Макрона прозвучали вскоре после того, как французский лидер отказал президенту США в помощи с Ормузским проливом. Критикуя действия союзников, президент США заявил, что американцы «потратили триллионы долларов на НАТО» и, когда члены альянса не помогают друг другу, Вашингтону «следует об этом задуматься».