Захарова тремя словами ответила на слова Трампа об отставке Макрона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывание американского лидера Дональда Трампа о будущем президента Франции Эмманюэля Макрона. Ранее он заявил, что глава Пятой республики «очень скоро покинет свой пост».

Напомним, что слова Трампа прозвучали вскоре после того, как французский лидер отказал президенту США в помощи с Ормузским проливом. Критикуя действия союзников, президент США заявил, что американцы «потратили триллионы долларов на НАТО», и когда члены альянса не помогают друг другу, Вашингтону «следует об этом задуматься».