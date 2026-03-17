Захарова тремя словами ответила на слова Трампа об отставке Макрона
Обложка © Telegram/ МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывание американского лидера Дональда Трампа о будущем президента Франции Эмманюэля Макрона. Ранее он заявил, что глава Пятой республики «очень скоро покинет свой пост».
«Бонжур, как говорится», — написала в своём Telegram-канале Захарова.
Напомним, что слова Трампа прозвучали вскоре после того, как французский лидер отказал президенту США в помощи с Ормузским проливом. Критикуя действия союзников, президент США заявил, что американцы «потратили триллионы долларов на НАТО», и когда члены альянса не помогают друг другу, Вашингтону «следует об этом задуматься».
