Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

17 марта, 16:20

Трамп заявил, что Макрон «очень скоро» покинет свой пост

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете заявил, что президент Франции Макрон «очень скоро покинет свой пост». Такой прогноз прозвучал вскоре после того, как французский лидер отказал президенту США в помощи с Ормузским проливом.

В ходе брифинга, который транслировался в прямом эфире, произошёл следующий диалог:

Репортёр: Макрон сказал, что никогда не присоединится к оперативной группе в Ормузском проливе, пока конфликт не закончится.

Трамп: Кто это сказал?

Репортёр: Макрон, Франция.

Трамп: Он очень скоро покинет свой пост.

Критикуя действия союзников, Трамп заявил, что американцы «потратили триллионы долларов на НАТО», и когда члены альянса не помогают друг другу, США «следует об этом задуматься». При этом хозяин Белого дома не уточнил, собирается ли он выйти из военного альянса или предпринять какие-либо действия против него.

«Новый Нострадамус» предрёк Трампу третий срок президентства вопреки Конституции

Напомним, что Великобритания, Китай, Южная Корея, Франция и Япония не поддержали призыв США присоединиться к коалиции по обеспечению прохода через Ормузский пролив. Ранее Дональд Трамп призвал страны, зависящие от поставок нефти через этот маршрут, помочь Вашингтону военным присутствием.

Марина Фещенко
