Трамп заявил, что Макрон «очень скоро» покинет свой пост

Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете заявил, что президент Франции Макрон «очень скоро покинет свой пост». Такой прогноз прозвучал вскоре после того, как французский лидер отказал президенту США в помощи с Ормузским проливом.

В ходе брифинга, который транслировался в прямом эфире, произошёл следующий диалог:

Репортёр: Макрон сказал, что никогда не присоединится к оперативной группе в Ормузском проливе, пока конфликт не закончится.

Трамп: Кто это сказал?

Репортёр: Макрон, Франция.

Трамп: Он очень скоро покинет свой пост.