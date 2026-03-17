Трамп заявил, что Макрон «очень скоро» покинет свой пост
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете заявил, что президент Франции Макрон «очень скоро покинет свой пост». Такой прогноз прозвучал вскоре после того, как французский лидер отказал президенту США в помощи с Ормузским проливом.
В ходе брифинга, который транслировался в прямом эфире, произошёл следующий диалог:
Репортёр: Макрон сказал, что никогда не присоединится к оперативной группе в Ормузском проливе, пока конфликт не закончится.
Трамп: Кто это сказал?
Репортёр: Макрон, Франция.
Трамп: Он очень скоро покинет свой пост.
Критикуя действия союзников, Трамп заявил, что американцы «потратили триллионы долларов на НАТО», и когда члены альянса не помогают друг другу, США «следует об этом задуматься». При этом хозяин Белого дома не уточнил, собирается ли он выйти из военного альянса или предпринять какие-либо действия против него.
Напомним, что Великобритания, Китай, Южная Корея, Франция и Япония не поддержали призыв США присоединиться к коалиции по обеспечению прохода через Ормузский пролив. Ранее Дональд Трамп призвал страны, зависящие от поставок нефти через этот маршрут, помочь Вашингтону военным присутствием.
