14 марта, 14:42

Запасы газа в Европе упали до минимума с начала отбора

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pictures of your Life

Запасы газа в подземных хранилищах Европы упали до минимального уровня с начала сезона отбора. На 12 марта в ПХГ осталось 29,1% от общего объёма, сообщили в «Газпроме».

Весь газ, закачанный в хранилища прошлым летом, европейцы выбрали ещё в середине февраля. Сейчас идёт отбор из резервов прошлых лет.

Особенно тяжёлая ситуация в Нидерландах — там заполненность ПХГ составляет лишь 8,3%. В компании подчеркнули, что это минимальный показатель для 12 марта за всю историю наблюдений.

Захарова с иронией дополнила слова фон дер Ляйен о российском газе

Ранее сообщалось, что на фоне энергетического кризиса и ослабления санкционного давления со стороны США спрос на российскую нефть значительно увеличился. Ряд стран рассматривает возврат к импорту. IEA предложило рекордный объём вливаний из резервов, чтобы успокоить рынок на фоне ближневосточного конфликта.

Александра Мышляева
