11 марта, 12:11

Захарова с иронией дополнила слова фон дер Ляйен о российском газе

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о российском газе. Об этом дипломат высказалась в своём Telegram-канале.

Фон дер Ляйен ранее назвала возврат ЕС к закупкам российского топлива «стратегической ошибкой». В ответ Захарова отметила, что европейский чиновник «забыла добавить, потому что помог Евросоюзу не уйти в пике».

На Западе заявили о панике в ЕС после слов Путина о поставках газа
На Западе заявили о панике в ЕС после слов Путина о поставках газа

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о рисках возврата к импорту российских энергоресурсов. Она подчеркнула, что такой шаг стал бы стратегической ошибкой, увеличил бы зависимость Европы и ослабил позиции ЕС.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

