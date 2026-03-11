Захарова с иронией дополнила слова фон дер Ляйен о российском газе
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о российском газе. Об этом дипломат высказалась в своём Telegram-канале.
Фон дер Ляйен ранее назвала возврат ЕС к закупкам российского топлива «стратегической ошибкой». В ответ Захарова отметила, что европейский чиновник «забыла добавить, потому что помог Евросоюзу не уйти в пике».
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о рисках возврата к импорту российских энергоресурсов. Она подчеркнула, что такой шаг стал бы стратегической ошибкой, увеличил бы зависимость Европы и ослабил позиции ЕС.
