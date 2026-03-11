Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что возвращение к импорту российских энергоресурсов стало бы стратегической ошибкой для Евросоюза. Об этом она сказала на пленарной сессии Европейского парламента.

«Некоторые утверждают, что мы должны отказаться от нашей долгосрочной стратегии и даже вернуться к российскому ископаемому топливу. Это было бы стратегической ошибкой. Это сделало бы нас более зависимыми, более уязвимыми и слабыми», — сказала глава ЕК.

По мнению фон дер Ляйен, подобное решение усилило бы зависимость Европы и ослабило бы её позиции. Она подчеркнула, что ЕС должен продолжать придерживаться выбранного энергетического курса.

В России ранее заявляли, что отказ Европы от российских энергоресурсов стал серьёзной ошибкой. В Кремле отметили, что даже западные СМИ теперь вынуждены признавать правоту российской позиции.