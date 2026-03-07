Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выступила с призывом к Евросоюзу усилить самостоятельность на мировой арене. По мнению политика, объединению необходимо развивать собственную дипломатию, в том числе в вопросах урегулирования украинского кризиса, и снижать зависимость от Соединенных Штатов.

С таким заявлением Меркель обратилась к гостям традиционного приёма в гамбургской ратуше. Она подчеркнула: настало время, когда европейцам нужно решительнее определять свою судьбу. ЕС должен стремиться к тому, чтобы мировое сообщество воспринимало его как цельную и влиятельную структуру, вещающую с единой позиции.

Касаясь темы конфликта на Украине, экс-канцлер отметила двойную задачу для Брюсселя. С одной стороны, необходимо продолжать военную поддержку Киева, отметила она. С другой — важно активнее задействовать дипломатический ресурс для поиска путей прекращения боевых действий.

Отдельно Меркель напомнила о своей позиции 2021 года: переговорный процесс с президентом РФ Владимиром Путиным нельзя было передоверять исключительно Белому дому.

В Москве неоднократно акцентировали, что западные поставки оружия лишь затягивают конфликт и создают дополнительные риски. В Кремле такие действия называют бесперспективными для мирного диалога.