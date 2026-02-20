Олимпиада в Милане
20 февраля, 11:38

Мерц не смог произнести речь на съезде партии из-за оглушительных оваций для Меркель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1, 360b

Канцлер Германии Фридрих Мерц не сумел с первой попытки продолжить выступление на партийном съезде ХДС в Штутгарте — помешали бурные овации в честь Ангелы Меркель. Политик в начале речи представил залу свою предшественницу, возглавлявшую немецкое правительство с 2005 по 2021 год.

Приветственные аплодисменты длились так долго, что Мерцу потребовалось несколько попыток, чтобы вернуться к вступительному слову. Зал взорвался эмоциями, едва экс-канцлер появилась перед публикой.

«Дорогая Ангела, добро пожаловать в Штутгарт! Рядом с вами... Рядом с вами...» пытался начать Мерц.

Ангела Меркель отчитала канцлера Германии Фридриха Мерца
Ангела Меркель отчитала канцлера Германии Фридриха Мерца

Кстати, в Германии сейчас ходят слухи, что президентом страны может стать Ангела Меркель. Выборы пройдут в 2027 году, однако уже сейчас бывший канцлер стала чаще появляться на публике. Всё это очень не нравится Фридриху Мерцу, которого с ней связывают давние непростые отношения. К тому же политологи высоко оценивают шансы «матушки» на победу.

