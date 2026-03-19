19 марта, 12:06

Иран поблагодарил Россию за 30 тонн медикаментов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Achim Wagner

Тегеран выразил благодарность соседним государствам за поддержку в период обострения с США и Израилем. Об этом сообщил глава иранского Красного полумесяца Пирхосейн Куливанд. Речь идёт о поставках продовольствия, медикаментов и других необходимых товаров.

«Глава Красного полумесяца выразил признательность соседним странам за оказание гуманитарной помощи в кризисные времена», — указано в заявлении.

Отдельно Куливанд отметил вклад России, подчеркнув, что Москва отправила 30 тонн лекарств. По его словам, Туркменистан отправил около 50 тонн медицинской продукции, включая лекарства, детское питание и одежду. Узбекистан передал порядка 120 тонн — муку, масло, сахар и консервы, а Азербайджан — около 25 тонн продовольствия и препаратов.

Напомним, что Иран запросил гуманитарную помощь у России 12 марта. В тот же день аптечки и медикаменты весом 30 тонн были доставлены самолётом МЧС в азербайджанский город Ленкорань, а затем направлены в Исламскую Республику на грузовиках.

Полина Никифорова
