12 марта, 17:23

Грузовик с российской гумпомощью выехал из Азербайджана в Иран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Гуманитарная помощь из России для Ирана, доставленная самолётом МЧС в азербайджанский город Ленкорань, направлена в Исламскую Республику на грузовиках. Об этом сообщили в государственной погранслужбе Азербайджана.

По данным ведомства, грузовики Иранского Красного Полумесяца с гуманитарным грузом пересекли границу через пункт пропуска «Астара» на ирано-азербайджанской границе.

Ранее в четверг в Ленкоранском международном аэропорту совершил посадку самолёт Ил-76 МЧС России, доставивший гуманитарную помощь. Груз, общим весом свыше 30 тонн, включает в себя медикаменты и аптечки.

Напомним, что Иран запросил гуманитарную помощь у России. В ближайшее время планируется отправка медикаментов и других необходимых медицинских средств.

