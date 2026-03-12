Владимир Путин
Регион
12 марта, 13:25

Иран запросил гуманитарную помощь у России

Обложка © РИА Новости

Иран обратился к ряду дружественных стран, включая Россию, с просьбой оказать гуманитарную помощь. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В связи с разрушением множества больниц, станций скорой помощи, большим числом раненых, в том числе женщин и детей, иранская сторона обратилась к дружественным государствам, включая Россию, с просьбой о поставке медикаментов», — сказала представитель ведомства.

Захарова добавила, что по поручению президента России Владимира Путина уже начата организация поставок гуманитарной помощи. В ближайшее время планируется отправка медикаментов и других необходимых медицинских средств.

FT: За четыре дня США ударили по Ирану столько же раз, сколько за полгода по ИГИЛ*

Ранее Life.ru сообщал, что жертвами эскалации на Ближнем Востоке стали более 1 800 человек. Ещё не менее 12,5 тысячи получили ранения. С 28 февраля зафиксировано 18 нападений в Иране, 25 в Ливане и 2 в Израиле. Эти атаки не только уносят жизни, но и лишают людей критически важной помощи.

Все ключевые события на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

