Иран запросил гуманитарную помощь у России

Иран обратился к ряду дружественных стран, включая Россию, с просьбой оказать гуманитарную помощь. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В связи с разрушением множества больниц, станций скорой помощи, большим числом раненых, в том числе женщин и детей, иранская сторона обратилась к дружественным государствам, включая Россию, с просьбой о поставке медикаментов», — сказала представитель ведомства.

Захарова добавила, что по поручению президента России Владимира Путина уже начата организация поставок гуманитарной помощи. В ближайшее время планируется отправка медикаментов и других необходимых медицинских средств.

Ранее Life.ru сообщал, что жертвами эскалации на Ближнем Востоке стали более 1 800 человек. Ещё не менее 12,5 тысячи получили ранения. С 28 февраля зафиксировано 18 нападений в Иране, 25 в Ливане и 2 в Израиле. Эти атаки не только уносят жизни, но и лишают людей критически важной помощи.