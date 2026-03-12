Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 12:58

FT: За четыре дня США ударили по Ирану столько же раз, сколько за полгода по ИГИЛ*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MaXX12

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MaXX12

За первые четыре дня ударов по Ирану армия США нанесла столько же атак, сколько за шесть месяцев боевых действий против ИГИЛ* в Ираке и Сирии. Об этом изданию Financial Times сообщила исследователь, эксперт по искусственному интеллекту и международному гуманитарному праву из Утрехтского университета Джессика Дорси.

«Если мы посмотрим на кампанию против ИГИЛ*, то увидим, что коалиция нанесла удары примерно по двум тысячам целей за первые шесть месяцев кампании в Ираке и Сирии … сравните это с сообщениями об этой кампании, где такое же количество ударов произошло всего за первые четыре дня», — сказала Дорси.

Пора ли собирать тревожный чемоданчик после удара Израиля по ядерному объекту Ирана: мнение профессора
Пора ли собирать тревожный чемоданчик после удара Израиля по ядерному объекту Ирана: мнение профессора

Ранее стало известно, что США испытывают политические трудности в конфликте с Ираном: арабские союзники дистанцируются, и американский президент Дональд Трамп вынужден привлекать Турцию к совместным действиям. Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану совместно нанести ракетный удар по новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи.

Все новости о ситуации на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению суда.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • США
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar