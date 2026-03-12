FT: За четыре дня США ударили по Ирану столько же раз, сколько за полгода по ИГИЛ*

За первые четыре дня ударов по Ирану армия США нанесла столько же атак, сколько за шесть месяцев боевых действий против ИГИЛ* в Ираке и Сирии. Об этом изданию Financial Times сообщила исследователь, эксперт по искусственному интеллекту и международному гуманитарному праву из Утрехтского университета Джессика Дорси.

«Если мы посмотрим на кампанию против ИГИЛ*, то увидим, что коалиция нанесла удары примерно по двум тысячам целей за первые шесть месяцев кампании в Ираке и Сирии … сравните это с сообщениями об этой кампании, где такое же количество ударов произошло всего за первые четыре дня», — сказала Дорси.

Ранее стало известно, что США испытывают политические трудности в конфликте с Ираном: арабские союзники дистанцируются, и американский президент Дональд Трамп вынужден привлекать Турцию к совместным действиям. Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану совместно нанести ракетный удар по новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи.

