Пора ли собирать тревожный чемоданчик после удара Израиля по ядерному объекту Ирана: мнение профессора

Армия Израиля сообщила о нанесении удара по иранскому объекту «Талеган» , который называют «одним из ключевых элементов программы по созданию ядерного оружия». В беседе с Life.ru доктор политических наук, профессор Александр Гусев ответил на вопрос: пора ли в связи с этим «собирать тревожный чемоданчик».

Конечно, удар ЦАХАЛ по ядерному объекту Ирана — это очень серьёзно. Надо учитывать, что любое воздействие на ядерные объекты чревато очень большими последствиями, потому что реальная потенциальная опасность любого ядерного объекта, безусловно, сказывается на всех: животных, растениях и в первую очередь на людях. Я просто не знаю масштабы разрушения, об этом пока неизвестно, но любые удары по ядерным объектам — это просто вопиющее действие Нетаньяху.

«Мы не знаем степени разрушения ядерного объекта, мы не знаем, что там находилось и к каким последствиям это может привести. Но понятно, что если есть нарушение, то это достаточно серьёзный выброс радионуклидов. Учитывая, что тот же период полураспада радиоактивного углерода составляет 5400 лет — это не стронций, не цезий, короткоживущие радиоизотопы, которые тоже выбрасываются в комплексе при нарушении ядерного объекта. А вот что касается того же углерода, то да, это долгоживущие радионуклиды, которые вовлекаются во все трофические цепи. Это очень серьёзно», — заключил политолог.