Регион
12 марта, 12:17

Политолог заявил, что США побежали за помощью к Эрдогану от страха проиграть Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ymphotos

США терпят политическое поражение в войне с Ираном — арабские союзники дистанцировались, и американский президент Дональд Трамп вынужден звать на помощь Турцию. Об этом «Царьграду» сообщил кандидат исторических наук, руководитель направления дипломатических исследований РУДН Александр Бобров.

Поводом для анализа стал пост Дональда Трампа в соцсети, где он обратился к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану с предложением совместно нанести ракетный удар по новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи. Глава Белого дома заявил, что «никто не сделает этого лучше нас».

По словам Боброва, Вашингтон оказался в изоляции, ведь младшие арабские партнёры не дают военной поддержки, ограничиваясь лишь предоставлением баз. Смены режима в Иране не произошло, и теперь США вынуждены взывать к члену НАТО.

Эксперт также связал риторику Трампа с его давней стратегией, описанной в фильме «Ученик. Восхождение Трампа»: всегда говорить о победе, даже если реальность говорит об обратном.

«Трамп может чёрное называть белым, а своё абсолютное политическое поражение выставлять чуть ли не успехом», — заключил Бобров.

Союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии станет катастрофой для Израиля, заявил политолог

Однако здесь есть загвоздка, ведь США выступает на стороне Израиля в этом конфликте, а Эрдоган терпеть не может израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В прошлом году он несколько раз сравнивал его с Гитлером, а недавно назвал политика величайшей катастрофой для еврейского государства со времён холокоста.

