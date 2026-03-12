ВОЗ: Жертвами эскалации на Ближнем Востоке стали более 1 800 человек

С начала обострения конфликта на Ближнем Востоке в Иране, Ливане и Израиле погибли более 1,8 тысячи человек, ещё не менее 12,5 тысячи получили ранения. Такие данные обнародовал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Более десяти дней назад началась эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Согласно сообщениям, в Иране погибло более 1 300 человек и 9 000 получили ранения, в Ливане погибло не менее 570 человек и более 1 400 получили ранения, а в Израиле погибло 15 человек и 2 142 получили ранения», — написал он в соцсети Х.

Глава ВОЗ также сообщил о росте атак по объектам здравоохранения в регионе: с 28 февраля зафиксировано 18 нападений в Иране, 25 в Ливане и 2 в Израиле. По словам Гебрейесуса, эти атаки не только уносят жизни, но и лишают людей критически важной помощи.

Ранее Иран нанёс удары по американским военным базам на Ближнем Востоке, поразив ракетные комплексы Patriot. Целями иранских ракет стали базы «Мохаммад аль-Ахмад» и «Али аль-Салем». В заявлении КСИР уточняется, что под удар попали зенитные комплексы Patriot, склады снаряжения и жилые модули американских военнослужащих.