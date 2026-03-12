Владимир Путин
КСИР объявил об ударах по комплексам Patriot на американских базах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Иран нанёс удары по американским военным базам на Ближнем Востоке, поразив ракетные комплексы Patriot. Об этом в среду заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Целями иранских ракет стали базы «Мохаммад аль-Ахмад» и «Али аль-Салем». В заявлении КСИР уточняется, что под удар попали зенитные комплексы Patriot, склады снаряжения и жилые модули американских военнослужащих.

Агентство Tasnim, распространившее заявление, называет удары «серьёзными». Однако детали атаки — количество ракет, тип вооружений и возможные потери — в сообщении не раскрываются.

Ранее КСИР сообщили об уничтожении всех военных баз США на Ближнем Востоке в ходе ответной операции. Замкомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Фадави подчеркнул, что налогоплательщики, чьи средства тратились на возведение этих объектов, могли бы устроить восстание, узнав о масштабах расходов. По его словам, все эти базы сегодня полностью уничтожены.

