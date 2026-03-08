Владимир Путин
8 марта, 06:07

Иран создал Lego-фильм о войне с Трампом, Нетаньяху и дьяволом в главной роли

Обложка © X / Ryan Rozbiani

Иранские СМИ опубликовали видео из Lego, где президент США Дональд Трамп и израильский премьер Биньямин Нетаньяху запускают ракеты под руководством дьявола. Ролик вышел на фоне реальных ночных ударов и эскалации конфликта.

Трамп и Нетаньяху атакуют Иран. Видео © X / Ryan Rozbiani

В мультипликационном сюжете враждебные Ирану политики листают файлы американского финансиста Джеффри Эпштейна, после чего рядом с ними появляется дьявол. Президент США явно обеспокоен содержимым, поэтому Нетаньяху убеждает его ударить по Тегерану для отвлечения внимания. В фильме Трамп решает начать войну и судорожно бьёт своей лего-рукой по красной кнопке для запуска ракет. На кадрах показаны удар по школе в Минабе, скачок цен на нефть и ответные атаки Ирана на американские и британские базы, а также разрушения в ОАЭ.

Завершается война мощными взрывами в резиденции Нетаньяху и возвращением американских солдат домой в гробах. В конце указано, что ролик был создан в память об иранских учениках школы в Минабе, которую атаковали «сионистские и американские террористы».

США просили Россию не передавать Ирану разведданные

Ранее иранские СМИ сообщили, что удар по начальной школе в Иране нанесли американские военные с базы в ОАЭ. По данным Корпуса стражей исламской революции, обстрел школы «Шаджаре Тайебе» привёл к гибели 165 человек. В ответ КСИР нанёс удар по авиабазе «Аль-Дафра», с которой, как утверждается, была запущена атака. При этом Трамп считает, что Иран сам атаковал школу.

