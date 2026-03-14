Генсек ООН объявил о сборе гуманитарной помощи Ливану в размере $308 млн

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о начале кампании по сбору экстренной помощи для Ливана. Об этом он заявил на пресс-конференции в Бейруте.

Гутерриш прибыл в ливанскую столицу с «визитом солидарности». После встречи с премьер-министром Навафом Саламом он пояснил, что требуется 308 миллионов долларов. Эти средства помогут преодолеть последствия войны.

«Солидарность на словах должна подкрепляться солидарностью на деле», — подчеркнул глава всемирной организации. Он также обратил внимание, что перемещёнными лицами из-за военных действий стали свыше 800 тыс., что составляет одну седьмую часть населения Ливана.

