США обещают $10 млн за данные о местонахождении нового Верховного лидера Ирана

Соединённые Штаты объявили настоящую охоту на нового Верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи. Госдеп в рамках программы Rewards for Justice пообещал вознаграждение в 10 миллионов долларов за информацию о его текущем местоположении. Соответствующий пост опубликован в Х.

В список «разыскиваемых» попали и другие высокопоставленные фигуры Исламской Республики. Среди них секретарь Совета нацбезопасности Али Лариджани, руководитель администрации Верховного лидера Али Асгар Хеджази, старший военный советник Яхья Рахим Сафави, глава МВД Эскандар Момени и министр разведки Исмаил Хатиб.

В программе Rewards for Justice подчёркивается, что информаторы могут рассчитывать не только на щедрую выплату, но и на дальнейшую защиту — в том числе обещается возможность релокации. Ранее американский лидер Дональд Трамп в интервью видеоблогеру Джейку Полу признал, что хотя США дважды уничтожали руководство Ирана, сейчас никто не знает, где находится новый лидер.

Накануне иранские СМИ публиковали первое обращение Моджтабы Хаменеи, при этом кадров с самим лидером не было. До этого МИД Ирана подтверждал, что Моджтаба был ранен в результате удара США и Израиля, но уже «в порядке».

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что новый верховный лидер Ирана Сейед Моджтаба Хаменеи получил ранения и, предположительно, обезображен. Поводом для таких утверждений стало первое обращение Моджтабы Хаменеи к нации, которое зачитали по иранскому телевидению. Сам лидер не появился в кадре и не записал аудио. Хегсет обратил внимание на отсутствие видео и голоса, дав понять, что это неслучайно.